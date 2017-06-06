"Нешвилл" обыграл "Питссбург" и сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

"Нэшвилл Предаторз" сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли против "Питтсбург Пингвинз", выиграв четвертый матч со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги.

Одним из главных героев встречи стал вратарь "Предаторз" Пекка Ринне, сделавший 20 сэйвов.

На 15-й минуте первого периода "Предаторз" открыли счет. "Питтсбург" не смог вынести шайбу из зоны, Остин Уотсон нанес бросок по воротам, Мюррей его отразил, а Калле Ярнкрок оказался первым на добивании. Салливан опротестовал взятие ворот из-за подозрения на атаку на голкипера, но гол был признан забитым верно.

"Пингвинз" потребовалось чуть более минуты, чтобы отыграться. Хозяева потеряли из виду Кросби, который выбежал один на один и эффектно переиграл Ринне. Для Кросби этот гол стал первым в последних 13 матчах финалов Кубка Стэнли.

В начале второго периода Ринне сделал два сумасшедших сэйва, отразив выход один на один Раста и опаснейший бросок Гюнтцеля в касание, после чего "Нэшвилл" вышел вперед. Фредерик Годро забросил свою третью шайбу в финале Кубка Стэнли. Причем гол был засчитан не сразу, а только после видеопросмотра.

Следом Ринне еще несколько раз спас "Предаторз", которые в четвертом матче позволяли сопернику намного больше, чем в предыдущих. Однако быстрая атака хозяев привела к выходу один на один Виктора Арвидссона, сделавшего счет 3:1. Шведский нападающий прервал серию из 15 матчей без голов.

"Это произошло очень вовремя, - сказал после игры Арвидссон. - Вообще я хочу отметить всю команду, но особенно Ринне, который в каждом матче вытягивает нас, и Годро. Последний просто рвет свою задницу".

За 3:23 до конца третьего периода Филип Форсберг установил окончательный счет встречи, поразив пустые ворота. Для Форсберга это очко стало первым в финале.