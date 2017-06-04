"Нэшвилл" одержал крупную победу и сократил отставание от "Питтсбурга" в финале Кубка Стэнли

Третий матч финала Кубка Стэнли завершился уверенной победой "Нэшвилла" со счетом 5:1, сообщает официальный сайт НХЛ.

Несмотря на два выездных поражения, "Нэшвилл" в этих матчах не смотрелся обреченной командой, а в первой игре и вовсе доминировал. В нынешнем плей-офф "Хищники" дома проиграли лишь один раз, поэтому могли надеяться на успех в поединке с "Питтсбургом".

Встреча началась спокойно, однако "Пингвины" сумели забить едва ли не первым же броском. Джейк Гюнтцель оказался первым на добивании и отправил шайбу в ворота, оформив свой 13-й гол в плей-офф. Отметим, что вратарь Пекка Ринне не справился с дальним ударом Коула и помог отличиться сопернику, отразив шайбу перед собой.

В остальном "Нэшвилл" имел преимущество, но в первой части матча не сумел разобраться с вратарем гостей Мэттом Мюрреем. Во второй 20-минутке "Нэшвилл" оказывал стабильное давление на соперника и завершил его голом в большинстве, которое реализовал Роман Йоси. Прошло менее минуты, и "Хищники" воспользовались небольшим замешательством "Питтсбурга" и сделали счет 2:1 — отличный бросок удался Фредерику Гудро. Под самый перерыв хозяева успели забить и третий гол, когда перед воротами Мюррея быстрее всех действовал Нил.

На старте третьего периода "Питтсбург" бросился в атаку, но пропустил контрвыпады, один из которых завершился пропущенной шайбой от Крейга Смита. 4:1. "Нэшвилл" не только спокойно удержал преимущество, но и во время большинства отправил в ворота Мюррея пятую шайбу.

"Хищники" сумели ответить после двух поражений, однако "Питтсбург" все еще ведет в серии 2:1.

Нэшвилл — Питтсбург 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Шайбы: 02:46 Гюнтцель — 13 (Коул, Кросби) — 0:1, 25:51 Йоси — 6 (Ярнкрок, Экхольм — больш) — 1:1, 26:33 Гудро — 2 (Уотсон, Йоси) — 2:1, 39:37 Нил — 6 (Арвидссон, Йоси) — 3:1, 44:54 Смит — 1 — 4:1, 53:10 Экхольм — 1 (Ярнкрок, Сиссонс — больш) — 5:1

Вратари: Ринне — Мюррей

Счет в серии - 1:2