"Питтсбург Пингвинз" добыли вторую победу в финальной серии Кубка Стэнли
Форвард "Пингвинов" Джейк Гюнтцель сделал дубль и подобрался к рекорду результативности для новичков НХЛ.
Состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли. «Питсбург Пингвинз» во второй раз дома обыграли «Хищников» из «Нэшвилла», сообщает официальный сайт НХЛ.
Центрфорвард хозяев Джейк Гюнтцель сделал дубль и обошел Брэда Маршана (2011) и Джереми Реника (1990) по числу голов среди новичков в плей-офф. Больше в 1981 году забивал только Дино Сиссарелли (14). На счету Гюнтцеля сейчас 12 шайб. Его одноклубник Евгений Малкин с 26 очками (9+17) в 21 матче является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.
"Питтсбург" - "Нэшвилл" - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
0:1 Аберг (Арвидссон, Фишер), 12:57, 1:1 Гюнтцель (Шири, Куниц), 16:36, 2:1 Гюнтцель (Раст, Хэйнси), 40:10, 3:1 Уилсон (Кессел, Каллен), 43:13, 4:1 Малкин (Куниц, Коул), 43:28,
Счет в серии — 2:0