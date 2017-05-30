"Питтсбург Пингвинз" одержали драматичную победу в первой финальной игре Кубка Стэнли над "Нэшвиллом"

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялся первый финальный поединок Кубка Стэнли между "Питтсбургом" и "Нэшвиллом". Хоккеисты "Питтсбурга" на своей площадке выиграли - 5:3 - и повели в серии до четырех побед, сообщает официальный сайт турнира.

Первый период остался за хозяевами, которые грамотно воспользовались ошибками "Нэшвилла" и забросили три шайбы. "Хищники" при этом тоже забили, но рефери после пересмотра отменили шайбу из-за офсайда при входе в зону.

Вторая 20-минутка, напротив, осталась за "Хищниками". "Питтсбург" за весь период не нанес ни одного броска. Гости доминировали и создавали моменты, но смогли забросить только одну шайбу, играя в большинстве.

В третьем периоде ситуация не изменилась. Вновь атаковал "Нэшвилл", но счет все равно был в пользу "Питтсбурга". Правда, в итоге Колтон Сиссонс все же сделал результат 3:2, забив в большинстве. А вскоре гостям удалось и сравнять счет.

Лишь после этого "Пингвины" вновь забили! Первый бросок за 37 минут — и счет 4:3. Отличный удар получился у Джейка Гентцеля. Завершилось все голом в пустые ворота после замены голкипера.

Победа "Пингвинов" 5:3, которые за весь матч нанесли 12 бросков и все равно выиграли.

"Питтсбург" - "Нэшвилл" - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

Шайбы: 15:32 Малкин — 8 (Дэйли, Кросби — больш) — 1:0, 16:37 Шири — 1 (Кунитц, Кросби) — 2:0, 19:43 Бонино — 3 (Дюмолин) — 3:0, 28:21 Эллис — 5 (Саббен, Фишер — больш) — 3:1, 50:06 Сиссонс — 6 (Йоси, Ярнкрок — больш) — 3:2, 53:29 Гудро — 1 (Уотсон, Фишер) — 3:3, 56:43 Гентцель — 10 (Каллен, Шультц) — 4:3, 58:58 Бонино — 4 (Кунитц) — 5:3

Вратари: Мюррей — Ринне

Счет в серии - 1:0