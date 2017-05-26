Четвертый клуб Украинской хоккейной лиги из шести объявил о выходе из лиги

Хоккейный клуб "Белый Барс" из Белой Церкви не будет выступать в чемпионате УХЛ сезона 2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

"Исходя из текущих обстоятельств и, учитывая наши возможности и желание развивать украинский хоккей, а также соответсвуя нормам регламента, хоккейный клуб «Белый Барс» заявляет, что наша основная команда в следующем сезоне сосредоточит свои усилия на выступлении в чемпионате Юниорской хоккейной лиги Украины (ЮХЛ U20)", - говорится в заявлении клуба.

"Белый Барс" стал четвертым клубом, который покинул турнир. Ранее УХЛ уже покинули киевский "Дженералз", харьковский "Витязь" и "Кривбасс" из Кривого Рога.

Всего, в сезоне 2016/17 в УХЛ выступали 6 команд.