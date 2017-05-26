Команда НХЛ "Питтсбург" стала вторым финалистом Кубка Стэнли

Крис Кунитц забил гол на шестой минуте второго овертайма, и "Питтсбург Пингвинз" одержал победу со счетом 3:2 над "Оттава Сенаторз" в седьмом решающем матче финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт лиги.

Игра состоялась в Питтсбурге на стадионе PPG Paints Arena в ночь на пятницу.

"Неважно кто забил, - сказал Кунитц. - Мы рады, что матч завершился, что мы выиграли и будем снова бороться за Кубок Стэнли. Чтобы забить гол, все должны потрудиться". Это была вторая шайба Кунитца в матче. Он не забивал с 16 февраля, в течение 35 игр.

Действующий обладатель Кубка Стэнли встретится в финале сезона 2016/17 с "Нэшвилл Предаторз". Первый матч серии пройдет в Питтсбурге в ночь на вторник по киевскому времени.