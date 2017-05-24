Украина в следующем сезоне может принять хоккейный турнир Euro Ice Hockey Challenge

Официальный сайт Euro Ice Hockey Challenge опубликовал предварительное расписание турниров национальных сборных на сезон-2017/2018.

На данный момент Украина в календаре значится возможным организатором февральского турнира, в котором кроме нашей национальной сборной могут сыграть еще две команды из Дивизиона 1B чемпионата мира - Хорватия и Румыния.

Читайте такжеОдесса примет юниорский чемпионат мира по хоккею в 2018 годуПока перед апрельским чемпионатом мира-2018 в Дивизионе 1B, который примет литовский Каунас, в плане подготовки сборной Украины значится только один турнир. По информации Xsport.ua, наша команда может сыграть и в декабрьскую международную паузу.

Окончательное расписание турниров Euro Ice Hockey Challenge, как и их страны-организаторы, станут известны уже летом.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 сборная Украины кроме домашнего чемпионата мира в Дивизионе IA также выступила на двух турнирах Euro Ice Hockey Challenge в польских городах Гданьск и Катовице.

После вылета из Дивизиона IA национальная сборная Украины сохранила за собой 22-е место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).