Команда НХЛ "Оттава Сенаторз" сравняла счет в полуфинале Кубка Стэнли с "Питтсбург Пингвинз"
Судьба второго финалиста сезона решится в заключительном седьмом матче серии.
Вратарь Крэйг Андерсон отразил 45 бросков и помог "Оттава Сенаторз" продлить серию, одержав победу со счетом 2:1 над "Питтсбург Пингвинз" в шестом матче финала Восточной конференции, который состоялся в Оттаве на арене Canadian Tire Centre во вторник, сообщает официальный сайт лиги.
Малкин открыл счет на пятой минуте второго периода. До этого, защитник "Питтсбурга" Тревор Дэйли затолкал шайбу в ворота на четвертой минуте второго периода во время борьбы у ворот. "Оттава" опротестовала гол, указывая на неправильную атаку вратаря, и взятие ворот было отменено.
После гола Малкина "Оттаве" удалось снять прервать неудачную серии розыгрышей большинства. На 12-й минуте второго периода Рон Хэйнси был удален за неправильную атаку соперника, а через 36 секунд за ним последовал Иэн Коул. Он опасно сыграл высокоподнятой клюшкой. "Питтсбург" остался втроем против пятерых, и Бобби Райан сравнял счет на 14-й минуте. До этого момента "Сенаторз" 29 раз играли в большинстве и не смогли ни разу его реализовать.
Майк Хоффман забил гол на второй минуте третьего периода и вывел "Оттаву" вперед - 2:1.
Команды одержали по три победы в этом раунде. Решающий седьмой матч пройдет в Питтсбурге в четверг. Победитель седьмого матча выходит в финал Кубка Стэнли, который начнется в понедельник. Там он встретится с "Нэшвилл Предаторз".