Команда НХЛ "Нешвилл Предаторз" впервые в истории вышла в финал Кубка Стэнли

"Нэшвилл Предаторз" впервые вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв со счетом 6:3 "Анахайм Дакс" в шестом матче финала Западной конференции (полуфинал плей-офф Лиги), который состоялся в ночь на вторник по киевскому времени в Нэшвилле, сообщает официальный сайт лиги.

В составе победителей Колтон Сиссонс оформил свой первый хет-трик в плей-офф, а Пекка Ринне отразил 38 бросков.

Счет в игре открыл нападающий "Нэшвилла" Остин Уостон на второй минуте первого периода. Сиссонс увеличил преимущество "Предаторз" на девятой минуте, получив пас от Понтуса Оберга - 2:0.

На пятой минуте второго периода Ондржей Каше сократил отставание - 1:2.

Сиссонс восстановил разрыв в две шайбы, успешно сыграв на добивании на третьей минуте последнего периода - 1:3. На пятой минуте того же периода Крис Вагнер забросил вторую шайбу "Дакс" - 2:3. Защитник "Дакс" Кэм Фаулер сравнял счет на девятой минуте последней двадцатиминутки - 3:3. Кори Перри в этот момент загораживал Ринне. "Предаторз" подали протест, считая, что Перри неправильно атаковал вратаря, но после просмотра повтора на видео судьи оставили свое решение в силе.Сиссонс вывел хозяев вперед (4:3) за шесть минут до окончания третьего периода броском в касание из левого круга вбрасывания. Пас ему отдал Калле Ярнкрок. Это был третий гол Сиссонса.

Когда "Анахайм" заменил вратаря на шестого полевого игрока, Филип Форсберг поразил пустые ворота - 5:3. Он установил клубный рекорд по заброшенным шайбам в одном розыгрыше Кубка Стэнли - восемь. А потом Уотсон забил еще один гол, также воспользовавшись тем, что в воротах "Анахайма" никого не было - 6:3.

"Предаторз" выиграли серию со счетом 4-2 и теперь встретятся в финале либо с "Оттава Сенаторз", либо с "Питтсбург Пингвинз" ("Питтсбург" ведет в серии - 3-2). Первый матч финала Кубк Стэнли пройдет 29 мая.