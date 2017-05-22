Команда НХЛ "Питтсбург" разгромила "Оттаву" в очередном матче Кубка Стэнли

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялся один матч, где в полуфинальной серии Кубка Стэнли (финал Конференции) "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Оттаву Сенаторз" с крупным счетом, сообщает официальный сайт лиги.

Четыре гола в первом периоде помогли "Пингвинз" со счетом 7:0 обыграть "Оттава Сенаторз" в матче, который прошел на PPG Paints Arena.

На девятой минуте первого периода Олли Маатта забил во второй игре подряд и открыл счет. Менее чем через четыре минуты Сидни Кросби забросил шайбу в большинстве в третьей встрече подряд и удвоил преимущество своей команды. Брайан Раст, пропустивший две предыдущие игры из-за травмы верхней части тела, довел счет до 3:0 за 3:56 до перерыва.

После этого "Сенаторз" заменили Крэйга Андерсона на Майка Кондона, который, однако, провел на льду всего 1:28 и сделал один сэйв. Андерсон вернулся на площадку после рекламной паузы за 2:29 до конца первого периода. Тренер "Сенаторз" Ги Буше сказал, что он сообщил Андерсону о его возвращении на лед - просто ему была предоставлена передышка без использования тайм-аута.

Через 46 секунд после возвращения Андерсон пропустил в четвертый раз, когда Скотт Уилсон наудачу бросил по воротам с неудобной руки и сделал счет 4:0.

Кондон вернулся в ворота во втором периоде и отразил 19 бросков из 22. Андерсон отразил 10 бросков из 14.

На второй минуте второй 20-минутки Мэтт Каллен сделал счет 5:0. На первой минуте третьего периода Фил Кессел реализовал большинство (6:0), а точку в матче поставил Тревор Дэйли, еще раз использовавший численное преимущество на девятой минуте (7:0).

Кросби (1+1) обошел нападающего Райана Гецлафа и с 19 очками вышел на второе место в списке лучших бомбардиров плей-офф.

"Питтсбург" ведет в серии со счетом 3-2 и находится в одном шаге от второго подряд выхода в финал Кубка Стэнли. Следующий матч состоится во вторник в Оттаве.