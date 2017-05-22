Сборная Швеции обыграла Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

В Кельне (Германия) завершился финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Швеции обыграла команду Канады, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась в серии буллитов - 2:1.

В основное время, соперники обменялись голами во втором и третьем периодах. В самой концовке второго, за 21 секунду до сирены на перерыв, Виктор Хедман отлиился в меньшинстве. Игроку удался бросок, после которого шайба несколько раз подскочила на льду, дезориентировав вратаря и залетев в ворота. А в начале третьего пеиода, на 42-й минуте, Райан О`Райли сравнял счет, завершив комбинация с участием Митча Варнера и Нейта Маккинона.

В овертайме команды сыграли полный период - 20 минут - но также голов не забили.

А в серии буллитов удачливее оказались шведы, в составе которых отличились Николас Бекстрем и Экман Ларссон. Канадцы ни одного буллита не реализовали.

В матче за бронзовые медали сборная России обыграла команду Финляндии в основное время со счетом 5:3.