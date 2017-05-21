"Нэшвилл" вышел вперед в серии с "Анахаймом" в полуфинале Кубка Стэнли

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге "Нешвилл Предаторз" в гостях обыграли "Анахайм Дакс" в пятом матче финала Западной конференции со счетом 3:1 и повели в серии- 3-2, сообщает официальный сайт лиги.

Новичок Понтус Оберг забросил свою первую шайбу в плей-офф на 12-й минуте третьего периода и вывел "Предаторз" вперед - 2:1. Остин Уотсон поразил пустые ворота за 48 секунд до окончания третьего периода.

Оберг оказался в первой тройке с Филипом Форсбергом и Колтоном Сиссонсом в связи с тем, что "Нэшвилл" из-за травм потерял сразу двух ведущих центрфорвардов - Райана Джохансена и Майка Фишера. Они получили повреждения в предыдущем матче. Джохансену уже сделали операцию на бедре левой ноги, и он выбыл до окончания сезона.

Голкипер "Анахайма" Джон Гибсон получил травму нижней части тела в первом периоде. Начиная со второго, в воротах играл Джонатан Бернье, который парировал 16 бросков из 18.

Команды играют до четырех побед, и шестой поединок состоится в понедельник в Нэшвилле