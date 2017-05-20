Сборная Швеции сыграет в финале чемпионата мира по хоккею со сборной Канады

Сборная Швеции одержала уверенную победу над командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 4:1.

Александер Эдлер вывел шведов вперёд на исходе второй минуты игры, но вскоре финны отыгрались благодаря голу Йоонаса Кемппайнена. Во второй двадцатиминутке сборная Швеции дважды реализовала большинство. Точные броски удались Джону Клингбергу и Вильяму Нюландеру. В заключительной трети Юаким Нордстрём установил окончательный результат.

В финале мирового первенства шведы поборются за золото со сборной Канады. Финляндия сыграет с командой России в матче за третье место.