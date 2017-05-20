Сборная Канады побила россиян в полуфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в финал

На чемпионате мира по хоккею, который подходит к завершению в немецком Кельне, состоялся первый полуфинальный матч.

Сборная Канады обыграла россиян со счетом 4:2, сообщает официальный сайт турнира.

Первый период прошел в равной борьбе, несмотря на то, что у канадской сборной было два удаления. Стартовая 20-минутка завершилась со счетом 0:0.

Во втором периоде российская сборная значительно добавила в активности и прижала канадскую сборную к ее воротам. На 29-й минуте россияне воспользовались позиционной ошибкой соперника и открыли счет (гол Кузнецова). На 35-й россияне развили преимущество, разыграв комбинацию в одно касание (шайба на счету Гусева).

Сборная Канады в перерыве сделала работу над ошибками: уже на 17-й секунде третьего периода шайбу забросил Шайфли - 1:2. На 56-й и 57-й минутах россияне получили еще два болезненных удара - голы Маккиннона и О'Райлли отправили россиян в тяжелый нокаут, а Кутюрье за минуту до финальной сирены поставил финальную точку.

Победа канадской сборной - 4:2.

Сегодня вечером во втором полуфинальном поединке сыграют Финляндия и Швеция.