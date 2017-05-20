"Питтсбург Пингвинз" сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Оттавой"

«Питтсбург Пингвинз» победил «Оттаву Сенаторз» в четвёртом матче финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

В составе «Питтсбурга» отличились Олли Маатта (20-я минута), Сидни Кросби (28) и Брайан Дюмолин (32). За «Оттаву» голы забили Кларк Макартур (39) и Том Пайатт (55).

2:2 в серии, которая возвращается на арену "Пингвинов".

Оттава — Питтсбург 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 19:14 Маатта — 1 (Кросби, Гентцель) — 0:1, 27:41 Кросби — 6 (Гентцель, Кессел — больш) — 0:2, 31:30 Дюмолин — 1 (Коул, Уилсон) — 0:3, 38:22 Макартур — 3 (Райан) — 1:3, 54:59 Пайатт — 2 (Хоффман, Карлссон) — 2:3

Вратари: Андерсон — Мюррей

Счет в серии 2:2