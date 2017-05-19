Чемпионат мира по хоккею с участием сборной Украины примет Литва

Свой следующий чемпионат мира сборная Украины по хоккею проведет в Литве.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, чемпионат мира в дивизионе 1В в 2018 году состоится в литовском городе Каунас.

Напомним, сборная Украины в апреле этого года заняла последнее место на чемпионате мира в дивизионе 1А, матчи которого принимал Киев. Не сумев закрепиться во втором по силе дивизионе, команда Александра Савицкого вернулась в дивизион 1В, где выступала в 2016 году.

Сегодня на ежегодном конгрессе ИИХФ, который проходит в Кельне, было принято доверить проведение чемпионата мира в дивизионе 1В Литве и городу Каунас. Матчи турнира пройдут на 13-тысячной "Жальгирис Арене".

Соперниками сборной Украины в борьбе за единственную путевку в дивизион 1А будут сборные Японии, Литвы, Эстонии, Хорватии и Румынии.

Матчи турнира будут сыграны 22-28 апреля следующего года.

Ранее президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин заявил, что Украина не подавала заявку на проведение турнира в дивизионе 1В.

Также стало известно, что чемпионат мира в дивизионе 1А примет столица Венгрии — Будапешт. За две путевки в элиту мирового хоккея поборются Италия, Словения, Казахстан, Венгрия, Польша и Великобритания.