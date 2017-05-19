"Анахайм" в овертайме обыграл "Нэшвилл" и сравнял счет в серии полуфинала Кубка Стэнли

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялась одна встреча в рамках финальной серии Западной конференции. «Анахайм» в овертайме обыграл «Нэшвилл» - поединок завершился со счетом 3:2 в пользу "Уток", сообщает официальный сайт НХЛ.

Левый крайний «Хищников» Филип Форсберг - первый хоккеист в истории клуба, забивающий голы в четырех кубковых играх подряд. В первом периоде «Анахайм» позволил "Нэшвиллу" только два раза бросить по воротам Джона Гибсона, установив клубный рекорд по этому показателю для одного периода матча плей-офф. "Нэшвилл" впервые в этом розыгрыше Кубка Стэнли проиграл дома.

"Нэшвилл" - "Анахайм" - 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Ракелл (Фаулер), 11:30, 0:2 Ричи (Томпсон, Ватанен), 30:22, 1:2 Суббан (Уилсон, Арвидссон), 53:33, 2:2 Форсберг (Арвидссон, Нил), 59:25, 2:3 Перри, 70:25

Cчет в серии - 2:2