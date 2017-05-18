Канада, Россия, Швеция и Финляндия вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

В Париже и Кельне завершились матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, в которых победителями оказались сборные России, Канады, Финляндии и Швеции, сообщает официальный сайт турнира.

Самым непредсказуемым был матч сборных России и Чехии, который состоялся днем в Париже. Россияне грамотно построили игру, постоянно прессингуя соперника и реализовав три своих момента - 3:0. Голы забили Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин.

А вот в параллельно проходившем дневном матче в Кельне победитель Группы А сборная США неожиданно проиграла команде Финляндии, которая карйне неубедительно выглядела на групповом этапе - 0:2.

В вечерних матчах в Кельне сборная Канады неожиданно с трудом обыграла хозяев турнира из сборной Германии - 2:1, а в Париже сборная Швеции без проблем разобралась с командой Швейцарии - 3:1.

В полуфиналах, которые состоятся в субботу, 20 мая, в скандинавском дерби сойдутся Швеция и Финляндия, а центральным матчем дня станет классическое хоккейное противостояние Россия - Канада.

Финал и матча за бронзовые медали состоятся в воскресенье, 21 мая.