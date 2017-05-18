"Оттава" вышла вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Питтсбург Пингвинз"

«Оттава Сенаторз» добился убедительной победы над «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев, сообщает официальный сайт лиги.

В составе «Оттавы» по одной шайбе забросили Майк Хоффман (1-я минута), Марк Мето (11), Дерек Брассар (13), Зак Смит (13) и Кайл Террис (39). Гол престижа за «Питтсбург» забил Сидни Кросби (47).

Оттава – Питтсбург – 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – Хоффман (Берроуз, Террис), 2:0 – Мето (Брассар, Райан), 3:0 – Брассар (Макартур, Райан), 4:0 – Смит (Карлссон, Мето), 5:0 - Террис (Клаэссон, Хоффман), 5:1 – Кросби (Штрайт, Кессел)

Счет в серии: 2-1