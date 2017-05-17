"Нэшвилл" добыл волевую победу над "Анахаймом" и повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли

Сегодня ночью в Национальной хоккейной лиге состоялась третья игра финальной серии плей-офф Западной конференции, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Нэшвилл Предаторз» вырвал победу у «Анахайм Дакс» со счетом 2:1. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и закончилась победой хозяев.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 36-й минуте «Анахайм» вышел вперёд после гола Кори Перри. На 44-й минуте Филип Форсберг счёт сравнял. Победу «Предаторз» принёс точный бросок Романа Йози на 58-й минуте.

Нэшвилл — Анахайм 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 35:35 Перри — 3 (Ракелл, Ватанен — больш) — 0:1, 43:54 Форсберг — 6 (Эллис) — 1:1, 57:17 Йози — 5 (Арвидссон, Экхольм) — 2:1

Вратари: Ринне — Гибсон

Счет в серии 2:1