После драматичной развязки игры в Кельне стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Во вторник в Париже и Кельне состоялись шесть поединков, которые закрывали программу группового раунда чемпионата мира.

Как сообщал УНИАН, сборная США обыграла россиян - 5:3 и завоевала первое место в группе А. У российской сборной, проигравшей впервые на турнире, вторая позиция.

Третье место - за сборной Швеции, которая одолела словаков со счетом 4:2, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче за четвертое место хозяева турнира немцы схлестнулись в Кельне со сборной Латвии, которую устраивала победа с любым счетом.

Первый период завершился без голов - 0:0. Во втором игровом отрезке немцы повели в счете - 2:0 и лишь под конец периода пропустили одну шайбу. В третьем периоде Латвия совершила мощный камбэк, и к 59-й минуте выигрывала - 3:2.

Немцы сняли вратаря и за 33 секунды до окончания основного времени сравняли счет - 3:3 - благодаря голу Шютца!

Очень драматичной получилась и серия буллитов. Три своих попытки латвийцы не реализовали, бундестим также не смог забить в первых двух случаях. Все решил последний бросок - Фредерик Тиффельс пробил вратаря латвийской сборной и принес победу команде Германии в тяжелейшей игре (4:3). А с ней - и путевку в четвертьфинал.

Группа А. Итоговая таблица:

1. США - 18 очков, 2. Россия - 17, 3. Швеция - 16, 4. Германия - 11, 5. Латвия - 10, 6. Дания - 7, 7. Словакия - 4, 8. Италия -1

В группе В сборная Канады одержала шестую победу в семи встречах - на этот раз были повержены финны. Счет поединка - 5:2 в пользу "Кленовых листьев". У Канады - итоговое первое место.

В битве за вторую позицию сборная Швейцарии неожиданно обыграла чешскую сборную - 3:1. Чехи в итоге остались третьими. У сборной Финляндии - спасительное четвертое место.

Сборная Беларуси одержала вторую победу на турнире в игре со сборной Норвегии - 4:3, решив задачу остаться в элите.

В итоге в низший дивизион опустились команда Словении (из группы В) и сборная Италии (из группы А).

Группа В. Итоговая таблица:

1. Канада - 19 очков, 2. Швейцария - 15, 3. Чехия - 13, 4. Финляндия - 11, 5. Франция - 10, 6. Норвегия - 8, 7. Беларусь - 7, 8. Словения - 1

Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира. Матчи пройдут 18 мая.

ЧМ-2017, 1/4 финала

Кёльн

США — Финляндия

Канада — Германия

Париж

Россия — Чехия

Швейцария — Швеция