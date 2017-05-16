Сборная США по хоккею обыграла россиян на чемпионате мира и заняла первое место в группе

Сборная США по хоккею в Кельне одержала победу над россиянами со счетом 5:3 и заняла первое место в группе А чемпионата мира по хоккею, сообщает официальный сайт соревнований.

Встреча сборных России и США в последнем туре группового турнира должна была дать ответ, кто из этих сборных финиширует на первой строчке в группе. При этом поражение американцев в основное время вообще автоматически отправляло их на третью строчку группы.

Команда США начала очень мощно, но не сумела воспользоваться численным преимуществом на старте встречи — надежно в рамке ворот россиян играл Василевский. Зато Россия повела в счете со своего первого момента в матче. Никита Гусев реализовал выход один на один с Ховардом — 1:0.

В начале второго периода США, наконец, размочили Василевского в большинстве. Кэвин Хэйес расстрелял пустой угол. Однако вскоре Антон Белов снова вывел россиян вперед - 2:1.

Пошла открытая игра, в которой Россия могла добивать соперника, но Сергей Плотников не попал в ворота с пятачка, зато максимум из момента выжал Дилан Ларкин — 2:2.

В середине периода удалением в сборной США воспользовался Гусев, сделавший дубль. 3:2. Против такого сценария развития событий был Хэйес, который также оформил дубль и в третий раз в матче позволил США отыграться — 3:3.

В третьем периоде у сборной США наладилась реализация, и размашистая комбинация с участием Джека Айхеля, Джонни Гудро и Андерса Ли закончилась очередным голом — 3:4.

В концовке матча Олег Знарок заменил Андрея Василевского шестым полевым игроком, но сравнять счет не получилось. А американцы забросили пятую шайбу в пустые ворота усилиями Брока Нельсона - 3:5.

США побеждают Россию в основное время и занимают первое место в группе А. Еще одним участником плей-офф в этой группе стала Швеция. Обладатель четвертой путевки в четвертьфинал от этой группы определится сегодня поздно вечером в поединке Латвия — Германия.

Россия — США 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Шайбы: 12:29 Гусев (Киселевич) — 1:0; 21:00 Хэйес (Нельсон, Келлер — больш.) — 1:1; 27:33 Белов (Плотников, Андронов) — 2:1; 32:18 Ларкин (Нельсон) — 2:2; 36:15 Гусев (Шипачев, Дадонов — больш.) — 3:2; 37:43 Хэйес (Гудро, Бьюгстад) — 3:3; 52:57 Ли (Гудро, Айхель — больш.) — 3:4; 59:38 Нельсон (Ларкин — п.в.) — 3:5

Вратари: Василевский — Ховард

Штраф: 16 - 8