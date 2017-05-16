"Питтсбург" обыграл "Оттаву" во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли
Игра завершилась со счетом 1:0.
В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялся один матч, где в полуфинальной серии Кубка Стэнли "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Оттаву Сенаторз", сообщает официальный сайт лиги.
Матч завершился со счетом 1:0.
Фил Кессел нанес только один бросок по воротам, но его оказалось достаточно. Он забил гол за 6:55 до окончания третьего периода и помог "Пингвинз" выиграть с минимальным преимуществом.
Кессел получил пас от Евгения Малкина и бросил по воротам. Шайбу принял на себя Жан-Габриэль Пажо, но она отскочила к Кесселу и он повторным броском отправил ее в сетку. Кессел не забивал в трех последних играх.
Таким образом, счет в серии стал 1:1.
Матч №3 состоится в Оттаве на арене Canadian Tire Centre в ночь на четверг.
Питтсбург — Оттава 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 53:05 Кессел — 6 (Малкин, Маатта) — 1:0
Вратари: Флери — Андерсон