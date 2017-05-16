"Питтсбург" обыграл "Оттаву" во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялся один матч, где в полуфинальной серии Кубка Стэнли "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Оттаву Сенаторз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 1:0.

Фил Кессел нанес только один бросок по воротам, но его оказалось достаточно. Он забил гол за 6:55 до окончания третьего периода и помог "Пингвинз" выиграть с минимальным преимуществом.

Кессел получил пас от Евгения Малкина и бросил по воротам. Шайбу принял на себя Жан-Габриэль Пажо, но она отскочила к Кесселу и он повторным броском отправил ее в сетку. Кессел не забивал в трех последних играх.

Таким образом, счет в серии стал 1:1.

Матч №3 состоится в Оттаве на арене Canadian Tire Centre в ночь на четверг.

Питтсбург — Оттава 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 53:05 Кессел — 6 (Малкин, Маатта) — 1:0

Вратари: Флери — Андерсон