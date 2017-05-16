Сборная Канады по хоккею гарантировала себе первое место в групповом турнире ЧМ (результаты всех матчей)

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне, завершился предпоследний день группового этапа.

В группе А сборная России вышла на первое место благодаря безоговорочной победе над латвийцами - 5:0. Подвинуть россиян с верхушки смогут только американцы - очная встреча команд состоится во вторник.

Гораздо более драматичным оказалось противостояние сборных Дании и Италии. Вплоть до 57-й минуты игры счет оставался ничейным 0:0, но шансы "Скуадры Адзурры" хотя бы на ничью растаяли в последние три минуты. На 57-й минуте Никлас Хардт, а на 58-й - Петер Регин забросили по шайбе, и датчане праздновали победу - 2:0.

С таким же счетом, как и россияне, 5:0, победили канадцы. Соперниками "Кленовых листьев" в матче группы В была команда Норвегии. Две шайбы в составе канадской сборной забросил Колтон Парайко.

Также состоялся матч неудачников группы - хозяева чемпионата французы в Париже сыграли со словенской сборной. Команда Франции победила - 4:1. Хет-триком в составе хозяев отметился Антуан Руссель.

Французы завершили выступление на мировом первенстве, набрав 10 очков в семи матчах. Сборная Словении покидает элитный дивизион, сумев набрать лишь одно очко в семи играх, сообщает официальный сайт соревнований.

ЧМ-2017, 11-й день

Дания - Италия - 2:0

Канада - Норвегия - 5:0

Россия - Латвия - 5:0

Франция - Словения - 4:1