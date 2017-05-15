"Анахайм" сравнял счет в серии с "Нэшвиллом" в рамках полуфинала Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге накануне состоялась одна встреча. Во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции «Анахайм Дакс» обыграл «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев, сообщает официальный сайт лиги.

В составе «Анахайма» отличились Сами Ватанен (20-я минута), Якоб Сильверберг (21), Ондржей Каше (31), Ник Ритчи (38) и Антуан Верметт (60). За «Нэшвилл» голы забили Райан Джохансен (5), Джеймс Нил (9) и Филип Форсберг (28).

"Анахайм" сравнял счет в серии — 1-1. Третий и четвёртый матчи противостояния пройдут на льду «Предаторз» 17-го и 19 мая.

Анахайм — Нэшвилл - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)

Шайбы: 04:18 Джохансен — 3 (Арвидссон, Йоси) — 0:1, 08:32 Нил — 5 (Джохансен, Экхольм) — 0:2, 19:00 Ватанен — 1 (Гетцлаф, Кеслер — больш) — 1:2, 20:39 Сильверберг — 9 (Ракелл, Фаулер) — 2:2, 27:59 Форсберг — 5 (Арвидссон) — 2:3, 30:41 Касе — 1 (Теодор, Мэнсон) — 3:3, 37:07 Ритчи — 3 (Гетцлаф, Монтур) — 4:3, 59:16 Верметт — 1 (Гетцлаф, Фаулер) — 5:3

Вратари: Гибсон — Ринне

Счет в серии 1:1