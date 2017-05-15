Сборная Чехии одержала пятую победу подряд на чемпионате мира (результаты всех матчей)

В Париже и Кельне завершились матчи очередного игрового дня чемпионата мира по хоккею, сообщает официальный сайт турнира.

Сборная Финляндии одержала волевую победу над командой Швейцарии со счетом 3:2 в овертайме. Команда Швейцарии сумела быстро обеспечить себе преимущество в счёте: к 11-й минуте швейцарцы выигрывали в две шайбы. Финны сумели отыграться благодаря голам Юусо Хиетанена и Микко Рантанена. В дополнительное время хоккеисты Суоми вырвали победу благодаря шайбе Валттери Фильппулы.

Продолжает свою уверенную поступь на турнире сборная Чехии, которая одержала пятую победу подряд. На этот раз под горячую руку чешской сборной попали хозяева турнира французы. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В группе А сборная США разгромила словаков - 6:1 - и обеспечила себе участие в четвертьфинале. Команда Швеции в этой же группе обыграла датчан - 4:2.

ЧМ-2017, 10-й день

Словакия - США - 1:6

Франция - Чехия - 2:5

Дания - Швеция - 2:4

Швейцария - Финляндия 2:3 ОТ