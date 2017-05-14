"Питтсбург Пингвинз" уступил в стартовом матче серии Кубка Стэнли "Оттава Сенаторз"
На пятой минуте овертайма "Пингвины" пропустили контратаку соперника.
Накануне ночью в Национальной хоккейной лиге состоялся один поединок плей-офф, сообщает официальный сайт лиги.
«Оттава Сенаторз» на выезде в овертайме переиграла «Питтсбург Пингвинз» со счётом 2:1 в первом матче финальной серии Восточной конференции.
На 15-й минуте счёт открыл Жан-Габриэль Пажо — ему ассистировал Бобби Райан. «Питтсбург» перевёл игру в овертайм на 55-й минуте — отличился Евгений Малкин после передач Криса Куница и Рона Хэйнси.
В дополнительное время "Питтсбург", казалось, перевел игру в зону противника, но одна быстрая контратака решила судьбу встречи. "Сенаторз" запрессинговали Шультца, что позволило Бобби Райану убежать в отрыв и красиво переиграть вратаря - 2:1, "Оттава" достигает победы на выезде.
"Питтсбург" — "Оттава" 1:2 (в первом овертайме) (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Шайбы: 14:32 Пажо — 8 (Райан) — 0:1, 54:25 Малкин — 6 (Кунитц, Хэйнси) — 1:1, в первом овертайме 04:59 Райан — 5 (Пажо, Стоун) — 1:2
Вратари: Флери — Андерсон
Счет в серии 0:1