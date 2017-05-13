Сборная Канады впервые проиграла на ЧМ по хоккею, Россия продолжает выигрывать
"Кленовые листья" уступили Швейцарии со сетом 2:3.
В Париже и Кельне завершились матчи очередного игрового дня Чемпионата мира по хоккею, где главной сенсацией сегодня стало поражение сборной Канады от команды Швейцарии, сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился в овертайме со счетом 2:3.
Любопытно, что фавориты игры и турнира в целом очень мощно начали матч и к середине первого периода выигрывали со счетом 2:0. На 5-й минуте гол забил Райан О`Рейли, а на 7-й - Митч Марнер. Видимо, эти голы настолько расслабили канадцев, что в дальнейшем они практически ничего не создали в атаке.
В свою очередь, швейцарцы в третьем периоде дважды поразили ворота канадцев. На 47-й минуте отличился Фабрис Херцог, а на 50-й - Винсент Праплан.
Решающий эпизод матча случился в овертайме, на 63-й минуте, когда точный бросок нанес Херцог.
В другом матче дня сборная России обыграла Словакию со счетом 6:0 и осталась единственный участником ЧМ, кто до сих пор не потерпел ни одного поражения.
ЧМ-2017, 9-й день
США - Латвия - 5:3
Финляндия - Норвегия - 3:2
Россия - Словакия - 6:0
Беларусь - Словения - 5:2
Германия - Италия - 4:1
Швейцария - Канада - 3:2 ОТ