Сборная Канады впервые проиграла на ЧМ по хоккею, Россия продолжает выигрывать

В Париже и Кельне завершились матчи очередного игрового дня Чемпионата мира по хоккею, где главной сенсацией сегодня стало поражение сборной Канады от команды Швейцарии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился в овертайме со счетом 2:3.

Любопытно, что фавориты игры и турнира в целом очень мощно начали матч и к середине первого периода выигрывали со счетом 2:0. На 5-й минуте гол забил Райан О`Рейли, а на 7-й - Митч Марнер. Видимо, эти голы настолько расслабили канадцев, что в дальнейшем они практически ничего не создали в атаке.

В свою очередь, швейцарцы в третьем периоде дважды поразили ворота канадцев. На 47-й минуте отличился Фабрис Херцог, а на 50-й - Винсент Праплан.

Решающий эпизод матча случился в овертайме, на 63-й минуте, когда точный бросок нанес Херцог.

В другом матче дня сборная России обыграла Словакию со счетом 6:0 и осталась единственный участником ЧМ, кто до сих пор не потерпел ни одного поражения.

ЧМ-2017, 9-й день

США - Латвия - 5:3

Финляндия - Норвегия - 3:2

Россия - Словакия - 6:0

Беларусь - Словения - 5:2

Германия - Италия - 4:1

Швейцария - Канада - 3:2 ОТ