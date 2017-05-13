"Нэшвилл" выиграл в овертайме у "Анахайма" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Джеймс Нил забил гол на десятой минуте овертайма и принес победу "Нэшвилл Предаторз" в дебютном матче финала Западной конференции (полуфинала Кубка Стэнли) против "Анахайм Дакс", сообщает официальный сайт лиги.

Игра состоялась в пятницу в Анахайме на арене Honda Center и завершилась со счетом 3:2.

Также по шайбе забросили Филип Форсберг и Остон Уотсон, Маттиас Экхольм и Райан Джохансен отдали по две результативные передачи, а голкипер Пекка Ринне отразил 27 бросков.

В свою очередь, Якоб Силфверберг и Хампус Линдхольм забивали голы в составе "Анахайма", который во второй раз подряд проигрывает стартовый матч серии. Это произошло несмотря на то, что голкипер Джон Гибсон установил личный рекорд, парировав 43 броска.

В матчах розыгрыша Кубка Стэнли этого года "Нэшвилл" одержал девять побед и потерпел два поражения. Второй поединок финала конференции состоится здесь же в воскресенье.

В другом полуфинале Кубка Стэнли (финале Восточной конференции) первый матч в противостоянии "Питтсбург Пингвинз" - "Оттава Сенаторз" состоится в ночь на воскресенье, 14 мая.