"Нэшвилл" выиграл в овертайме у "Анахайма" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

10:51, 13 мая 2017
Хоккей
371

Игра завершилась со счетом 3:2.

Нил стал автором победной шайбы "Нэшвилла" в ворота "Анахайма" / Reuters

Джеймс Нил забил гол на десятой минуте овертайма и принес победу "Нэшвилл Предаторз" в дебютном матче финала Западной конференции (полуфинала Кубка Стэнли) против "Анахайм Дакс", сообщает официальный сайт лиги.

Игра состоялась в пятницу в Анахайме на арене Honda Center и завершилась со счетом 3:2. 

Также по шайбе забросили Филип Форсберг и Остон Уотсон, Маттиас Экхольм и Райан Джохансен отдали по две результативные передачи, а голкипер Пекка Ринне отразил 27 бросков.

В свою очередь, Якоб Силфверберг и Хампус Линдхольм забивали голы в составе "Анахайма", который во второй раз подряд проигрывает стартовый матч серии. Это произошло несмотря на то, что голкипер Джон Гибсон установил личный рекорд, парировав 43 броска.

В матчах розыгрыша Кубка Стэнли этого года "Нэшвилл" одержал девять побед и потерпел два поражения. Второй поединок финала конференции состоится здесь же в воскресенье.

В другом полуфинале Кубка Стэнли (финале Восточной конференции) первый матч в противостоянии "Питтсбург Пингвинз" - "Оттава Сенаторз" состоится в ночь на воскресенье, 14 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#хоккей#НХЛ