Сборные Чехии и Швеции разгромили соперников в матчах чемпионата мира по хоккею

В Париже и Кельне завершился очередной игровой день Чемпионата мира по хоккею, где в матчах 5-го тура разгромные победы над своими соперниками одержали команды Чехии и Швеции, сообщает официальный сайт турнира.

Чехия выиграла свой матч у команды Словении со счетом 5:1. В свою очередь, Швеция разгромила сборную Италии - 8:1.

Чемпионат мира. 8-й день.

Швеция – Италия – 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Раск (Линдхольм); 2:0 – 8 Хольм (Брудин, В. Нюландер); 2:1 – 23 Морини (Инсам, Сканделла); 3:1 – 29 Брудин (Хольм); 4:1 – 40 Линдхольм (Строльман, Ландескуг); 5:1 – 50 Умарк (Эдлер, Седерберг); 6:1 – 54 Клингберг (Нордстрем); 7:1 – 56 Эрикссон Эк (Карлссон, Строльман); 8:1 – 58 Эверберг.

Чехия – Словения – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Ржепик (Червенка, Коварж); 2:0 – 8 Горак (Ворачек, Пастрняк); 3:0 – 11 Горак (Шимек, Гудас); 4:0 – 22 Кемпни (Врана); 4:1 – 44 Верлич (Урбас, Муршак); 5:1 – 47 Червенка (Коварж).

Дания – Германия – 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Раймер (Зайденберг, Элиц); 0:2 – 9 Мацек (Кагун, Зайденберг); 1:2 – 16 Поульсен (Кристенсен); 2:2 – 16 Сторм (Якобсен, Кристенсен); 3:2 – 61 Регин (Дам, Элерс).

Франция - Беларусь 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)