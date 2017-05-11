Сборные России и Канады возглавили группы на чемпионате мира по хоккею после 4-го тура

В Париже и Кельне состоялись заключительные матчи 4-го тура чемпионата мира по хоккею, по итогам которого лидерами групп стали команды России и Канады, сообщает официальный сайт турнира.

Россияне сегодня выиграли у команды Дании (3:0), а сборная Канады обыграла одного из хозяев турнира - команду Франции (3:2).

В дневной игре в немецком Кельне россияне в течение 70 секунд в концовке второго периода забросили три безответных шайбы в ворота датчан. Отличились Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев.

В свою очередь, сборная Канады в вечерне матче в Париже одержала неожиданно трудную победу над французами - 3:2. Более того, в концовке 2-го периода хозяева льда выигрывали со счетом 2:1. В первой 20-минутке на гол Райана О`Рейли ответил точным броском Оливье Даме-Малка. А во втором отрезке игры Дамьен Флери вывел трехцветных вперед. Но, под занавес периода Клод Жиру сравнял счет. А уже в заключительном третьем периоде Марк-Эдуард Власик забил победный гол "кленовых листьев" - 3:2.

Таким образом, сборные Канады и России остались единственными на турнире у кого по 4 победы. Канадцы одержали все победы в основное время - 12 очков, Россияне в другой группе один матч выиграли в серии буллитов и три в основное время - 11 баллов.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира во Франции и Германии проходит с 5 по 21 мая.

Чемпионат мира. 11 мая.

Россия - Дания - 3:0

Чехия - Норвегия - 1:0 (ОТ)

Швеция - Латвия - 2:0

Канада - Франция - 3:2