На чемпионате мира по хоккею немцы по буллитам обыграли словаков (все результаты матчей)

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Германии и Франции, завершился шестой игровой день.

Сборные Словакии и Германии выявляли сильнейшего в почти что трехчасовом матче. Основное игровое время завершилось со счетом 2:2, ничейным был и овертайм, и уже традиционно для этого чемпионата мира дуэль продлилась в серии буллитов. Точнее в послематчевых бросках оказались хозяева первенства. Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу сборной Германии.

В другом матче группы А сборная США обыграла итальянцев - 3:0.

В группе В сборная Финляндии воспользовалась шансом укрепить свое турнирное положение в матче со сборной Словении. После первого периода "Суоми" проигрывали - 0:1, но затем переломили ход встречи и победили со счетом 5:2.

Также в этой группе швейцарцы одолели Беларусь - 3:0. Белорусы - единственная команда на турнире, не набравшая еще ни одного очка.

Турнирное положение

Группа А: 1. Латвия - 9 очков (3 игры), 2. США - 9 (4), 3. Россия - 8 (3), 4. Германия - 5 (4), 5. Швеция - 4 (3), 6. Словакия - 4 (4), 7. Дания - 2 (3), 8. Италия - 1 (4)

Группа В: 1. Канада - 9 (3), 2. Швейцария - 9 (4), 3. Финляндия - 7 (4), 4. Норвегия - 6 (3), 5. Франция - 5 (3), 6. Чехия - 5 (3), 7. Словения - 1 (4), 8. Беларусь - 0 (4)