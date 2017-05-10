Команда НХЛ "Оттава" неожиданно стала вторым участником полуфинала Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге "Оттава Сенаторз" на выезде обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2, и эта победа стала решающей в серии между этими командами. "Оттава" обеспечила себе место в полуфинале Кубка Стэнли, присоединившись к другому участнику этой стадии "Нэшвиллу".

Основной задел в шестом матче серии "Сенаторы" сделали в первом периоде благодаря шайбам Майка Хоффмана и Марка Стоуна. Дважды "Нью-Йорк" сокращал отставание до минимума, однако "Сенаторам" удалось сохранить нужное преимущество и выиграть матч - 4:2, сообщает официальный сайт лиги.

"Оттава" всего в третий раз в своей истории вышла в полуфинал плей-офф НХЛ, где сыграет с "Вашингтоном" или "Питтсбургом".

То, что выход «Оттавы» в полуфинал стал для многим неожиданным, прокомментировал главный тренер клуба Ги Буше: «Для нас не важно, считают нас фаворитами или аутсайдерами плей-офф. Главное, что мы там».

Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: 04:27 Хоффман — 4 (Карлссон, Макартур) — 0:1, 14:44 Стоун — 4 (Макартур, Уайдмен) — 0:2, 33:32 Зибанеджад — 2 (Зуккарелло, Холден) — 1:2, 35:53 Карлссон — 2 (Райан, Андерсон) — 1:3, 40:53 Крайдер — 3 (Зибанеджад, Смит) — 2:3, 59:53 Пажо — 7 (Стоун) — 2:4

Вратари: Лундквист — Андерсон

Итоговый счет в серии - 2:4