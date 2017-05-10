На чемпионате мира по хоккею две игры завершились сериями буллитов (все результаты матчей)

На чемпионате мира по хоккею, который проходит во Франции и Германии, завершился пятый игровой день.

Сборная Латвии вернулась на первое место группы А благодаря минимальной победе над итальянцами - 2:1. Решающую шайбу прибалтийцы забросили на 58-й минуте (автор гола - Андрис Джериньш), сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Дании добыла первую победу на чемпионате, переиграв команду Словакии по буллитам (счет матча - 4:3).

Такой же исход - 4:3 - в поединке хозяев чемпионата - французов - с командой Швейцарии. Сборная Франции оказалась сильнее в пробитии послематчевых бросков.

В другом матче группы В сборная Норвегии обыграла команду Словении - 5:1.

Турнирное положение

Группа А: 1. Латвия - 9 очков (3 игры), 2. Россия - 8 (3), 3. США - 6 (3), 4. Швеция - 4 (3), 5. Словакия - 3 (3), 6. Германия - 3 (3), 7. Дания - 2 (3), 8. Италия - 1 (3)

Группа В: 1. Канада - 9 (3), 2. Норвегия - 6 (3), 3. Швейцария - 6 (3), 4. Франция - 5 (3), 5. Чехия - 5 (3), 6. Финляндия - 4 (3), 7. Словения - 1 (3), 8. Беларусь - 0 (3)