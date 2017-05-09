"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Питтсбург" и перевел серию Кубка Стэнли в решающий седьмой матч

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялся шестой матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:2.

Ти Джей Оши в большинстве отличился на 13-й минуте, а во втором периоде единственную шайбу забросил Андре Бураковски (27). В заключительной двадцатиминутке «Вашингтон» забил трижды — усилиями Никласа Бекстрёма, Джона Карлсона (в большинстве) и снова Андре Бураковски, доведя счет до 0:5, и лишь в концовке хозяева предприняли попытку реванша, забросив две шайбы (Джек Гюнцель и Евгений Малкин).

Столичные хоккеисты перевели серию в решающий, шестой матч, который пройдёт 10 мая на льду «Вашингтона».

Питтсбург — Вашингтон 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Шайбы: 12:41 Оши — 4 (Кузнецов, Бэкстрем — больш) — 0:1, 26:36 Бураковски — 2 — 0:2, 40:16 Бэкстрем — 6 (Оши, Орлов) — 0:3, 51:17 Карлсон — 2 (Нисканен, Кузнецов) — 0:4, 52:29 Бураковски — 3 — 0:5, 56:38 Гентцель — 9 (Кросби) — 1:5, 57:30 Малкин — 4 (Шири, Дюмолин) — 2:5

Вратари: Флери — Холтби

Счет в серии 3:3