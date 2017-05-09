Сборная Чехии совершила камбэк в игре с финнами на чемпионате мира по хоккею (результаты всех матчей)

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Германии и Франции, завершился четвертый игровой день.

Сборная Чехии одержала волевую победу над Финляндией, сделав невероятный камбэк со счета 0:3.

В первом периоде финны создали комфортное преимущество в три шайбы — отличились Валттери Фильппула, Топи Яакола и Вилле Лаюнен. В третьем периоде чехи отыгрались, причем шайбы Радко Гудаса и Яна Коваржа были заброшены в последние четыре минуты встречи. В итоге - 3:3. Победитель определился лишь в серии послематчевых бросков, решающий удар нанёс Робин Ганзал, принеся победу сборной Чехии - 4:3.

В другом матче группы В сборная Канады разгромила Беларусь - 6:0.

В группе А сборная США обыграла шведов со счетом 4:3. В составе победителей Джонни Годро сделал дубль, ещё по шайбе забросили Клейтон Келлер и Джей Ти Комфер. У шведов отличился Элиас Линдхольм, который оформил дубль, а также Виктор Хедман.

Россияне в этой же группе выиграли у Германии - 6:3.

Турнирное положение

Группа А: 1. Россия - 8 очков (3 игры), 2. Латвия - 6 (2), 3. США - 6 (3), 4. Швеция - 4 (3), 5. Германия - 3 (3), 6. Словакия - 2 (2), 7. Италия - 1 (2), 8. Дания - 0 (2)

Группа В: 1. Канада - 9 (3), 2. Швейцария - 5 (2), 3. Чехия - 5 (3), 4. Финляндия - 4 (3), 5. Норвегия - 3 (2), 6. Франция - 3 (2), Словения - 1 (2), 8. Беларусь - 0 (3)