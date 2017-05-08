"Нэшвилл" впервые в истории вышел в финал конференции в плей-офф НХЛ

Продолжается второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Накануне были сыграны две встречи.

"Нэшвилл" впервые в истории вышел в финал Западной конференции. В этом плей-офф «Хищники» выиграли восемь матчей и проиграли всего два, а дома команда не потерпела ни одного поражения, пропустив только шесть шайб.

В финале конференции "Нэшвилл" сыграет с победителем пары "Анахайм" – "Эдмонтон".

В этой дуэли пока что полный паритет. Командам предстоит сыграть решающий матч №7 в Анахайме в среду. «Утки» в последние четыре года выбывали из розыгрыша Кубка Стэнли, всякий раз проигрывая седьмой матч на своей площадке.

В шестой игре "Нефтяники" уничтожили "Анахайм" со счетом 7:1. Вратарь гостей Джон Гибсон пропустил три шайбы с трех бросков, и его заменили на Джонатана Бернье, который отразил 25 бросков.

Центрфорвард «Нефтяников» Леон Драйзайтль (лучший игрок поединка) стал пятым игроком клуба, сумевшим набрать не менее четырех очков в матче плей-офф. Помимо него ранее это удавалось Уэйну Гретцки, Марку Мессье, Яри Курри и Глену Андерсону. Драйзайтль также - первый игрок "Эдмонтона" с 2000 года, оформивший хет-трик в плей-офф (после Билла Герина). За всю историю «Нефтяников» только Уэйн Гретцки сумел забросить три шайбы в кубковом матче в более молодом возрасте.

Нэшвилл — Сент-Луис 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 02:04 Счастны — 2 (Тарасенко, Швертц) — 0:1, 20:35 Йоси — 4 (Экхольм, Джохансен) — 1:1, 43:15 Джохансен — 2 (Арвидссон, Форсберг) — 2:1, 59:00 Ярнкрок — 1 (Йоси, Ринне) — 3:1

Вратари: Ринне — Аллен

Итоговый счет в серии 4:2

Эдмонтон — Анахайм 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 02:45 Драйзайтль — 4 (Ларссон) — 1:0, 07:22 Драйзайтль — 5 (Лучич, Нюрс) — 2:0, 08:25 Кассьян — 3 (Летесту, Райнхарт) — 3:0, 11:39 Летесту — 4 (Расселл, Дешарне) — 4:0, 18:49 Летесту — 5 (Беннинг, Драйзайтль — больш) — 5:0, 20:45 Слепешев — 3 (Марун, Драйзайтль) — 6:0, 28:56 Ракелл — 6 (Перри, Фаулер) — 6:1, 35:27 Драйзайтль — 6 (Лучич, Летесту — больш) — 7:1

Вратари: Талбо — Гибсон (Бернье)

Счет в серии 3:3