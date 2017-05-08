Сборная Финляндии по хоккею потерпела крупное поражение от французов на чемпионате мира (результаты всех матчей)

На чемпионате мира по хоккею, проходящем в Германии и Франции, завершился третий игровой день.

Самым результативным стал матч в группе А, в котором сборная России нанесла сокрушительное поражение итальянцам со счетом 10:1. Также в этой группе Латвия переиграла Словакию - 3:1. Сборная США не имела проблем с Данией, победив скандинавов со счетом 7:2.

Самая громкая сенсация произошла в группе В. Хозяева чемпионата французы обыграли команду-фаворита первенства мира - финнов. Встреча завершилась со счетом 5:1. Сборная Финляндии проиграла Франции впервые в своей истории.

В свою очередь канадцы обыграли команду Словении - 7:2. Швейцария одержала вторую победу на турнире, выиграв у Норвегии со счетом 3:0.

Лидерами группы А являются латвийцы, на первом месте в группе В - канадцы.

Турнирное положение

Группа А: 1. Латвия - 6 (2), 2. Россия - 5 очков (2 игры), 3. Швеция - 4 (2), 4. Германия - 3 (2), 5. США - 3 (2), 6. Словакия - 2 (2), 7. Италия - 1 (2), 8. Дания - 0 (2)

Группа В: 1. Канада - 6 (2), 2. Швейцария - 5 (2), 3. Франция - 3 (2), 4. Чехия - 3 (2), 5. Норвегия - 3 (2), 6. Финляндия - 3 (2), 7. Словения - 1 (2), 8. Беларусь - 0 (2)