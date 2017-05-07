"Вашингтон Кэпиталз" вырвал победу у "Питтсбурга" и сохранил шансы на успех в Кубке Стэнли

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи в рамках Кубка Стэнли.

«Оттава Сенаторз» дома в овертайме одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:4 в пятой игре полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Оттавы».

В первом периоде Йеспер Фаст (5-я минута) и Ник Холден (6) вывели «Рейнджерс» вперёд, а Марк Стоун (7) сделал счёт 1:2. Во второй двадцатиминутке Майк Хоффман (29) и Том Пайят (29) менее чем за минуту развернули игру в пользу «Оттавы», но Райан Макдона сделал счёт равным на 38-й минуте. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Джимми Веси (53) ответил Дерек Брассар (59). В овертайме решающий бросок оказался на счету Кайла Туриса (67).

В составе «Оттавы» 3 очка набрал защитник Эрик Карлссон.

Шестой матч серии состоится на льду «Оттавы» 12 мая.

«Вашингтон Кэпиталз» дома одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:2 в пятой игре полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга».

На 11-й минуте за «Пингвинз» отличился Карл Хагелин, а в концовке периода счёт сравнял Андре Бураковски (20). Фил Кессел в большинстве вновь вывел гостей вперёд — с передач Евгения Малкина и Сидни Кросби (25). В заключительном периоде «Вашингтон» забил трижды — усилиями Никласа Бекстрёма (43), Евгения Кузнецова (48) и Александра Овечкина (48).

Шестой поединок серии состоится 9 мая на льду "Питтсбурга".

Вашингтон — Питтсбург 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Шайбы: 10:24 Хагелин — 1 (Бонино, Хэйнси) — 0:1, 19:30 Бураковски — 1 (Шеттенкирк, Эллер) — 1:1, 24:20 Кессел — 5 (Малкин, Кросби — больш) — 1:2, 42:49 Бэкстрем — 5 (Бураковски) — 2:2, 47:20 Кузнецов — 5 (Йоханссон, Карлсон) — 3:2, 47:47 Овечкин — 5 (Эллер, Шмидт) — 4:2

Вратари: Холтби — Флери

Счет в серии 2:3

Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс - 5:4 (в первом овертайме) (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 04:07 Фаст — 3 (Смит, Хэйес) — 0:1, 05:13 Холден — 2 (Визи) — 0:2, 06:03 Стоун — 3 (Уайдмен, Смит) — 1:2, 28:17 Хоффман — 3 (Макартур, Карлссон) — 2:2, 28:50 Паятт — 1 (Смит) — 3:2, 37:49 Макдонаг — 2 (Грабнер, Фаст) — 3:3, 52:48 Визи — 1 (Шей, Степан) — 3:4, 58:34 Брассар — 3 (Макартур, Карлссон) — 4:4, в первом овертайме 06:28 Туррис — 3 (Барроус, Карлссон) — 5:4

Вратари: Андерсон — Лундквист

Оттава ведет в серии 3:2