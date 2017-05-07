Сборная Беларуси потерпела разгромное поражение от Чехии на чемпионате мира по хоккею (результаты всех матчей)

В Германии и Франции прошел второй день чемпионата мира по хоккею.

Сегодня состоялись шесть матчей. Сборная Германии не смогла повторить сенсацию и обыграть еще одного фаворита. После вчерашней победы над США бундестим ничего не смог поделать в игре со шведами. "Тре Крунур" одержали легкую победу - 7:2.

Кроме того, в группе А Словакия обыграла сборную Италии в овертайме - 3:2, а Латвия расправилась с Данией - 3:0.

Самым драматичным противостоянием в группе В стал матч Швейцарии и Словении. После первого периода швейцарцы вели - 4:0, но словенцы в оставшееся время отыграли четыре шайбы, две из них - в последние шесть минут. Все решилось в серии буллитов, где победу праздновали швейцарцы.

В других матчах группы В Чехия разгромила сборную Беларуси - 6:1, а сборная Франции потерпела поражение от Норвегии - 2:3.