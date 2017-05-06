В матче Кубка Стэнли "Анахайм" сделал невероятный камбэк, отыграв три шайбы в игре с пустыми воротами

В рамках Кубка Стэнли «Анахайм Дакс» в невероятном четырехчасовом матче обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Это был пятый поединок серии, счёт в серии до этого был 2:2.

К 33-й минуте встречи «Ойлерз» выигрывали в три шайбы благодаря усилиям Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида и Дрейка Кажулы.

За четыре минуты до конца основного времени «Анахайм» снял вратаря и сумел отыграться, играя все это время с пустыми воротами. На 57-й минуте отличился Райан Гецлаф, на 58-й – Кэм Фаулер, а Рикард Раккелл сравнял счёт за 15 секунд до сирены.

Во втором овертайме на 87-й минуте Кори Перри принёс победу «Дакс».

Отметим, что первые два матча серии выиграли «Ойлерз», после чего победы одерживал «Анахайм».

В еще одной игре «Сент-Луис» победил "Нэшвилл" и сократил отставание в серии, сообщает официальный сайт НХЛ.

Анахайм – Эдмонтон – 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0, второй овертайм)

Шайбы: 20:15 Драйзайтль — 3 (Клефбом, Ларссон) — 0:1, 22:55 Макдэвид — 5 (Летесту, Ньюджент-Хопкинс — больш) — 0:2, 32:28 Каджиула — 2 (Макдэвид) — 0:3, 56:44 Гетцлаф — 8 (Силфверберг) — 1:3, 57:19 Фаулер — 1 (Силфверберг, Перри) — 2:3, 59:45 Раккелл — 5 (Перри, Фаулер) — 3:3, 86:57 Перри — 2 (Гетцлаф, Раккелл) — 4:3

Вратари: Гибсон — Талбо

Счет в серии - 3:2

Сент-Луис — Нэшвилл 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 25:43 Яшкин — 1 (Пьетранджело, Соботка) — 1:0, 33:50 Нил — 3 (Саббен, Йоси — больш) — 1:1, 40:25 Швартц — 4 (Парейко) — 2:1

Вратари: Аллен — Ринне

Счет в серии - 2:3