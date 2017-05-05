Сборная США по хоккею проиграла первый матч чемпионата мира команде Германии

В пятницу во Франции и Германии стартовал 81-й по счету чемпионат мира по хоккею.

Первый день турнира подарил неожиданность. Сборная Германии, являющаяся одной из хозяек форума, в Кельне обыграла сборную США - 2:1.

В первом периоде Тобиас Ридер вывел хозяев турнира вперёд. Немцы удерживали минимальное преимущество до середины третьего игрового отрезка, после чего Коннор Мёрфи сравнял счёт. Но уже через три минуты Патрик Хагер реализовал большинство, его шайба стала победной.

Читайте такжеСборная Канады является основным фаворитом чемпионата мира по хоккею - William HillВ другом матче группы А команда России лишь по буллитам обыграла Швецию (основное время игры - 1:1), сообщает официальный сайт турнира.

В группе В сборная Канады обыграла чехов со счетом 4:1, а финны с минимальным счетом 3:2 выиграли у команды Беларуси.