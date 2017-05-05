Сборная Канады является основным фаворитом чемпионата мира по хоккею - William Hill

Сегодня во Франции и Германии начинается чемпионат мира по хоккею. В турнире примут участие 16 сильнейших сборных планеты.

Матчи группы «А» примет Кельн, в котором также будут сыграны два четвертьфинала, оба полуфинала, матч за третье место и финал.

В Париже сыграют команды группы «В», а также будут сыграны два матча четвертьфиналов.

16 команд распределились на группы таким образом.

Группа А: Дания, Германия, Италия, Латвия, Россия, Словакия, Швеция, США.

Группа В: Беларусь, Канада, Чехия, Финляндия, Франция, Норвегия, Словения, Швейцария.

По мнению букмекеров William Hill, главным фаворитом чемпионата мира является сборная Канады (коэффициент на победу - 2/1). Далее среди претендентов на золотые награды идут Швеция (3/1), Россия (4/1), США (8/1), Чехия (9/1) и Финляндия (9/1). Остальные сборные имеют гораздо меньше шансов на титул.

Отметим, что сборная Канады становилась чемпионом мира два последних года.

Центральными матчами первого игрового дня станут битвы Швеции с Россией и Чехии с Канадой. Кроме того, финны сыграют с белорусами, а команда США будет противостоять Германии.