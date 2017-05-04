"Питтсбург Пингвинз" без участия Кросби смог минимально обыграть "Вашингтон" в матче Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге состоялись два матча в рамках Кубка Стэнли.

«Питтсбург Пингвинз» без участия своего травмированного капитана Сидни Кросби одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции. Встреча состоялась в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев, сообщает официальный сайт НХЛ.

В составе «Питтсбурга» отличились Патрик Хорнквист, Джейк Гентцель и Джастин Шульц. За «Вашингтон» забили Евгений Кузнецов и Нейт Шмидт.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга».

«Анахайм Дакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом матче полуфинала Западной конференции. Встреча состоялась в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

По ходу встречи «Эдмонтон» вёл со счётом 2:0 после голов Милана Лучича (16-я минута) и Коннора Макдэвида (18). Однако «Анахайм» вышел вперёд благодаря дублю Райана Гетцлафа (22, 35) и точному броску Рикарда Ракелля (26). Гол Дрейка Каджиулы на 59-й минуте помог «Ойлерз» перевести игру в овертайм. Победу «Дакс» принесла шайба Якоба Сильверберга на 44-й секунде овертайма.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2.

Питтсбург — Вашингтон 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Шайбы: 04:39 Хорнквист — 3 (Маатта, Каллен) — 1:0, 23:51 Гентцель — 8 — 2:0, 27:21 Кузнецов — 4 (Уильямс, Йоханссон) — 2:1, 28:33 Шмидт — 1 (Оши, Шеттенкирк) — 2:2, 31:24 Шульц — 2 (Малкин, Гентцель — больш) — 3:2

Вратари: Флери — Холтби

Счет в серии - 3:1

Эдмонтон — Анахайм 3:4 (в первом овертайме) (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)

Шайбы: 15:38 Лучич — 2 (Драйзайтль, Летесту — больш) — 1:0, 17:43 Макдэвид — 4 (Драйзайтль, Марун) — 2:0, 21:37 Гетцлаф — 6 (Монтур) — 2:1, 25:33 Ракелл — 4 (Гетцлаф, Перри) — 2:2, 34:25 Гетцлаф — 7 (Ракелл, Ватанен) — 2:3, 58:58 Каджиула — 1 (Ньюджент-Хопкинс, Марун) — 3:3, в овертайме 00:45 Сильверберг — 7 (Гетцлаф) — 3:4

Вратари: Талбо — Гибсон

Счет в серии - 2:2