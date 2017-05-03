"Рейнджерс" выиграли первый матч против "Оттавы", сократив отставание в Кубке Стэнли

Накануне ночью в НХЛ состоялись очередные встречи в рамках полуфинальных серий плей-офф, сообщает официальный сайт лиги.

"Нэшвилл Предаторз" обыграл "Сент-Луис Блюз" в четвёртом матче полуфинала Западной конференции НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все шайбы были заброшены в третьем периоде. В составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис и Джеймс Нил. За «Сент-Луис» гол забил Джоэл Эдмундсон. Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

"Предаторз" увеличили преимущество в серии и ведут 3-1.

Тем временем «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл «Оттаву Сенаторз» на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке со счётом 4:1.

Благодаря этой победе «Рейнджерс» сократили отставание в серии — счёт стал 2-1 в пользу «Оттавы». Четвёртый матч противостояния будет сыгран в Нью-Йорке 5 мая.

Нэшвилл — Сент-Луис 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 45:09 Эллис — 4 (Уилсон — больш) — 1:0, 53:03 Нил — 2 — 2:0, 56:11 Эдмундсон — 3 (Стин, Лехтеря) — 2:1

Вратари: Ринне — Аллен

Счет в серии - 3:1

Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 05:31 Зуккарелло — 4 (Зибанеджад, Джирарди) — 1:0, 13:24 Грабнер — 4 (Зуккарелло) — 2:0, 32:21 Нэш — 3 (Степан, Визи) — 3:0, 38:17 Линдберг — 1 (Миллер, Гласс) — 4:0, 38:39 Пажо — 6 (Райан, Сиси) — 4:1

Вратари: Лундквист — Андерсон

Счет в серии - 1:2