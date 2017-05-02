Главный тренер сборной Украины по хоккею: Не будем опускать руки, уходить я не планирую

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий подвел итоги домашнего чемпионата мира в Дивизионе 1A, по итогам которого «сине-желтые», проиграв все матчи, понизились в классе. Об этом сообщает Xsport.

"Мне не в чем упрекнуть ребят. Они отдавались полностью, даже чуть перерабатывали. Да, результата нет, но игра понравилась. Всегда, знаете, хочется сделать невозможное и волшебное. У нас не получилось, но я благодарен ребятам и всем за то, как они провели этот турнир", - сказал Савицкий.

Читайте такжеСборная Украины по хоккею набрала единственное очко на ЧМ в проигранном матче с КореейТакже он ответил на вопрос о том, будет ли продолжать работу со сборной.

"Есть ли желание продолжить работу? У меня еще год контракта. Я сильный человек. Такие моменты могут кого-то надломить, но мы сейчас разговаривали с ребятами, с руководством – все довольны игрой, самоотдачей. Мы не собираемся опускать руки. У нас есть время омолаживать состав. Уходить я не планирую.

Будем делать все возможное, чтобы вернуться назад в группу 1А. Это хороший опыт и мы будем стремиться вернуться», - добавил Савицкий.

Напомним, чемпионат мира в Дивизионе 1А выиграли сборные Австрии и Южной Кореи. Украинская команда, заняв последнее место, перешла в Дивизион 1В.