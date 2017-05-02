Один из лучших игроков НХЛ Сидни Кросби получил травму в матче Кубка Стэнли против "Вашингтона"

Победитель регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сократил счет в серии против «Питтсбург Пингвинз». На выезде столичные хоккеисты в овертайме переиграли "Пингвинов" со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга», сообщает официальный сайт НХЛ.

Главным событием третьего матча стала серьезная травма капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Один из лучших игроков в истории НХЛ получил травму в начале первого периода.

Борясь за шайбу на пятачке у ворот соперника, Кросби получил два удара в голову от защитника «столичных» Мэтта Нисканена, после чего долго не мог подняться со льда. При помощи доктора команды Кросби ушёл в раздевалку, но на лёд больше не вернулся, отыграв в матче лишь 2 минуты и 11 секунд. Нисканен в качестве наказания получил большой штраф и удаление до конца игры.

«Что случилось, то случилось. Надеюсь, что Сид сможет вернуться в строй», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Следует отметить, что в карьере Кросби уже было несколько сотрясений мозга.

Капитан «Питтсбурга» стал лучшим снайпером регулярного чемпионата-2016/17, а также был назван самым ценным хоккеистом Кубка Стэнли прошлого сезона. В нынешнем плей-офф Кросби идёт на втором месте по набранным очкам (11), уступая лишь Евгению Малкину (13).

Четвёртая игра серии между "Пингвинами" и "Вашингтон Кэпиталз" пройдёт 4 мая на льду "Питтсбурга".

Питтсбург — Вашингтон 2:3 (в первом овертайме) (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Шайбы: 13:05 Бэкстрем — 4 (Овечкин, Уильямс — больш) — 0:1, 49:46 Кузнецов — 3 (Йоханссон, Уильямс) — 0:2, 58:07 Малкин — 3 (Кессел, Шультц) — 1:2, 58:55 Шультц — 1 (Малкин, Кунитц) — 2:2, в первом овертайме 03:13 Шеттенкирк — 1 (Бэкстрем, Кузнецов — больш) — 2:3

Вратари: Флери — Холтби

Счет в серии - 2:1