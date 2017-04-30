Победитель регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" вновь проиграл в четвертьфинале Кубка Стэнли

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись два матча второго раунда плей-офф - Кубка Стэнли, в которых "Оттава Сенаторз" переиграла "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Питтсбург Пингвинз", разгромил победителя регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз", сообщает официальный сайт лиги.

В игре в Оттаве покер (четыре заброшенные шайбы) на счету Пажо.

Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс 6:5 2 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 04:16 Грабнер — 3 (Фаст — меньш) — 0:1, 13:59 Пажо — 2 — 1:1, 30:39 Крайдер — 1 (Зибанеджад, Макдонаг) — 1:2, 33:10 Степан — 2 (Нэш — меньш) — 1:3, 34:00 Метот — 1 (Хоффман, Харпур) — 2:3, 35:51 Шей — 3 (Макдонаг, Зибанеджад) — 2:4, 41:28 Стоун — 2 (Фанеф, Клаэссон) — 3:4, 45:10 Шей — 4 (Смит) — 3:5, 56:41 Пажо — 3 (Смит, Фанеф) — 4:5, 58:58 Пажо — 4 (Туррис, Карлссон) — 5:5, во втором овертайме 02:54 Пажо — 5 (Барроус) — 6:5

Счет в серии - 2-0

Вашингтон — Питтсбург 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Шайбы: 21:15 Каллен — 1 (меньш) — 0:1, 22:09 Нисканен — 1 (Овечкин, Бэкстрем — больш) — 1:1, 23:04 Кессел — 3 (Кросби, Гентцель) — 1:2, 36:14 Гентцель — 6 (Кросби) — 1:3, 42:19 Кессел — 4 (Шультц, Малкин — больш) — 1:4, 43:44 Бэкстрем — 3 (Овечкин, Оши) — 2:4, 45:31 Малкин — 2 (Коул, Кессел) — 2:5, 59:17 Гентцель — 7 (Каллен, Маатта) — 2:6

Счет в серии - 0-2