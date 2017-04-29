НХЛ: "Эдмонтон" одержал вторую победу в Анахайме в четвертьфинале Кубка Стэнли

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли, де "Сент-Луис" сравнял счет в серии с "Нешвиллом", а "Эдмонтон" выиграл второй подряд гостевой матч у "Анахайма", сообщает официальный сайт лиги.

Сент-Луис – Нэшвилл – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Нил (Эллис, Сиссонс); 1:1 – 19 Тарасенко (Стеен, Пьетранжело); 1:2 – 43 Эллис; 2:2 – 47 Лехтеря (Парайко, Берглунд); 3:2 – 56 Тарасенко (Шварц, Эдмундсон).

Счет в серии: 1-1.

Анахайм – Эдмонтон – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Секера; 0:2 – 26 Марун (Нюджент-Хопкинс, Эберле); 1:2 – 35 Сильверберг (Кеслер, Фаулер).

Счет в серии: 0-2.