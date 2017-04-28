Сборная Казахстана по хоккею выиграла у Венгрии в матче чемпионата мира в Киеве

В Киеве завершился стартовый матч последнего дня чемпионата мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А, в котором сборная Казахстана обыграла команду Венгрии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:1.

Основные события игры проходили в первом периоде. Счет на 3-й минуте игры открыл канадский легионер сборной Казахстана Кевин Даллман, который завершил комбинацию с участием Найджеда Дэвиса и Джастина Бойда. Спустя 8 минут, на 11-й, преимущество казахстанской команды увеличил Никита Михалис, которому ассистировал Антон Сагадеев. И лишь в концовке периода Калвин Сагерт открыл счет голам в составе сборной Венгрии.

Второй период проходил без заброшенных шайб. А в концовке третьего периода, когда игроки сборной Венгрии оказались в большинстве, заменила вратаря на шестового полевого игрока и пошли на решающий штурм, гол в пустые ворота забил Дэвис - 1:3.

Таким образом, по итогам матча сборная Казахстана вышла в лидеры промежуточной таблицы ЧМ, набрав 11 очков. У команд Австрии и Южной Кореи - по 9 баллов, Польши - 7, Венгрии - 3, Украины - 0.

Как сообщал УНИАН, в заключительный день ЧМ - пятницу, также состоятся матчи Польша - Австрия и Южная Корея - Украина.